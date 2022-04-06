Кыргызстану передали из Узбекистана тела погибших граждан

По состоянию на 23.50 5 апреля обстановка на кыргызско-узбекском участке государственной границы характеризуется как стабильная. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

По итогам инцидента, произошедшего между гражданами Кыргызстана и пограничниками СГБ Узбекистана в селе Дейрес Аксыйского района, Пограничная служба ГКНБ проводит комплексные мероприятия по поиску лиц, причастных к перевозке контрабандных грузов.

Пограничная служба ГКНБ КР сообщает, что в результате инцидента погибли граждане Кыргызской Республики – жители села Дейрес Аксыйского района О.Б.Т. угли, 1984 г.р., и О.С.Т., 1991 г.р.

По договоренности между пограничными представителями Кыргызстана и Узбекистана "груз 200" был передан кыргызской стороне в 23.46 вчера, 5 апреля, через пункт пропуска "Маданият-автодорожный".