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Кыргызстану передали из Узбекистана тела погибших граждан

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- Дарья Таирова
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По состоянию на 23.50 5 апреля обстановка на кыргызско-узбекском участке государственной границы характеризуется как стабильная. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

По итогам инцидента, произошедшего между гражданами Кыргызстана и пограничниками СГБ Узбекистана в селе Дейрес Аксыйского района, Пограничная служба ГКНБ проводит комплексные мероприятия по поиску лиц, причастных к перевозке контрабандных грузов.

Пограничная служба ГКНБ КР сообщает, что в результате инцидента погибли граждане Кыргызской Республики – жители села Дейрес Аксыйского района О.Б.Т. угли, 1984 г.р., и О.С.Т., 1991 г.р.

По договоренности между пограничными представителями Кыргызстана и Узбекистана "груз 200" был передан кыргызской стороне в 23.46 вчера, 5 апреля, через пункт пропуска "Маданият-автодорожный".


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URL: https://www.vb.kg/416493
Теги:
граница, Узбекистан, Кыргызстан
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