Летом в Бишкеке состоится первая кыргызско-российская выставка

В июне в Бишкеке состоится первая кыргызско-российская выставка, которая может стать традиционной. Соответствующий меморандум между "Кыргызкспоцентром" Торгово-промышленной палаты КР и "Зарубеж-Экспо" (РФ) подписан вчера, 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ТПП.

Согласно меморандуму, первая совместная международная промышленная выставка состоится 21-23 июня в Бишкеке. В рамках нее пройдут В2В встречи между предпринимателями двух стран, бизнес-форумы и т.д.

Цель данного проекта - привлечение партнеров и инвесторов для компаний, оказывать содействие в проведении деловых встреч между предпринимателями и развитию экспортного и импортного потенциала обеих стран, стимулирование инвестиционных потоков, с последующим созданием совместных предприятий.

Отмечается, что "Зарубеж-Экспо" является крупным организатором и оператором российских выставок за рубежом, в которых принимают участие первые лица правительства и парламента России.

Основные тематические разделы выставок: энергетика; машиностроение; медицина, металлургия; строительство; транспорт; химия; геология; сельское хозяйство; водные технологии; лесоматериалы; банки и финансы, инвестиции, страхование; технологии безопасности; телекоммуникации и связь; информационные технологии; инновации, образование, "цифровая экономика".

Выставки сопровождаются обширной деловой программой, включающей международную конференцию по вопросам сотрудничества России со страной проведения, круглые столы и панельные сессии и биржу контактов.

Также "Кыргызэкспоцентр" и АО "Зарубеж-Экспо" намерены в будущем содействовать проведению выставки и в других странах.