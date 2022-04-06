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На 6 апреля в Кыргызстане не выявили новых случаев COVID-19

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- Айжан Мамбеталиева
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По данным министерства здравоохранения в Кыргызстане третий день подряд не выявляют новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Также нет летальных исходов.

На сегодняшний день в стране лечение получают 120 человек. Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 31 человек, в больницах - 89. Из них 6 человек в крайне тяжелом состоянии, 31 - в тяжелом.

За сутки по республике выздоровели 11 человек.

По данным ведомства, с марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 200 тысяч 968 случаев внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции, умер - 2 тысячи 991 человек.


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URL: https://www.vb.kg/416498
Теги:
Кыргызстан, COVID-19, COVID
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