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Садыр Жапаров поздравил работников физической культуры и спорта

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- Дарья Таирова
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В Кыргызстане президент Садыр Жапаров поздравил работников физической культуры и спорта с профессиональным праздником.

"Спорт объединяет людей разных национальностей, религий и политических убеждений, неравнодушных к физической культуре и спорту, ведущих здоровый образ жизни.

Физическая культура и спорт одаряет людей здоровьем, силой, красотой и ясностью мышления. Они формируют волю и характер человека, учат его преодолевать трудности жизни.

Физическая культура и спорт имеют большое значение в жизни общества. Кыргызские спортсмены достойно представляли нашу страну на многих соревнованиях, в том числе на Олимпийских, Азиатских и Паралимпийских играх.

Мы и впредь будем уделять большое внимание совершенствованию спортивной инфраструктуры, подготовке высококвалифицированных специалистов, наставников, педагогов. Важно, чтобы каждый человек, независимо от возраста и профессии, мог заниматься любимым видом спорта. Ведь спорт закаляет характер и волю, учит преодолевать трудности, настойчиво добиваться поставленной цели.

Именно из физкультурного движения, из школьных секций и кружков начали свое восхождение к спортивному Олимпу многие наши прославленные чемпионы и рекордсмены", - говорится в поздравлении президента.


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URL: https://www.vb.kg/416500
Теги:
Садыр Жапаров, физкультура
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