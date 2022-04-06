В Кыргызстане создадут благоприятные условия для "цифровых кочевников"

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому "цифровым кочевникам" создаются благоприятные условия. Сообщает пресс-служба главы государства.

Целью и задачей распоряжения является создание благоприятных условий и привлечение в Кыргызскую Республику современных креативных и высококвалифицированных специалистов, занятых в сфере информационно-коммуникационных технологий ("цифровые кочевники"), инвесторов и предпринимателей, открытия новых предприятий, развития инновационных проектов и высокотехнологичных отраслей экономики.

Кабинету Министров Кыргызской Республики во исполнение распоряжения поручается: