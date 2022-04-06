ОБСЕ передал 9 автомобилей Министерству внутренних дел Кыргызстана

В Бишкеке сегодня, 6 апреля, состоялась встреча министра внутренних дел КР генерал-лейтенанта милиции Улана Ниязбекова с главой Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке послом Алексеем Роговым. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ходе встречи Программный офис ОБСЕ в Бишкеке вручил Министерству внутренних дел 9 автомобилей, семь предназначены для передвижных приемных милиции, две для туристско-экологической милиции.

Автомашины переданы в ОВД Ленинского и Первомайского районов столицы, а также ОВД Сокулукского, Нарынского, Лейлекского, Сузакского и Алайского районов.

В рамках проекта "Инициатива общественной безопасности" в Кыргызстане были запушены передвижные приемные пункты милиции. Они предназначены для приема жителей, проживающих в отдаленных районах, кроме того, эффективно предотвращают преступность и правонарушения.

С 2011 года по сегодняшний день Министерству внутренних дел передано 39 передвижных приёмных милиции от ОБСЕ. Из внутреннего резерва МВД выделено 10 автомобилей, таким образом, в Кыргызстане работают 49 передвижных приёмных милиции.

В ходе мероприятия министр внутренних дел Улан Ниязбеков поблагодарил ОБСЕ за поддержку и выразил готовность продолжать совместную работу по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.

"Программный офис ОБСЕ в Бишкеке как ключевой партнер МВД Кыргызстана вносит неоценимый вклад в этом направлении. Я хотел бы поблагодарить посла и программный офис ОБСЕ за оказание значительной помощи, не только в деле борьбы с преступностью, но и в поддержании экологической безопасности страны", - сказал министр Улан Ниязбеков.

Программный офис ОБСЕ в Бишкеке высоко оценивает усилия Министерства внутренних дел по укреплению тесного сотрудничества с гражданским обществом и международными организациями.