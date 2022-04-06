В Бишкеке начата тотальная обрезка проводов. Уже убрано 500 метров кабеля, сообщает пресс-служба мэрии.

Столичные связисты, муниципальное предприятие "Бишкексвет", ОАО "Северэлектро", "БГТС" провели инспекцию по незаконным проводам.

Под демонтаж попали провода в Дубовом парке, около кинотеатра "Ала-Тоо" и на бульваре Эркиндик. Там же после инвентаризации связисты приведут в порядок интернет-провода.

При инспекции обнаружили нарушения по самовольному подключению к электричеству торговых точек по продаже мороженного и напитков.