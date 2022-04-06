Евросоюз выделяет 32 млн евро на поддержку образования в Кыргызстане

Евросоюз выделяет 32 миллиона евро на поддержку системы образования Кыргызстана, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
В Бишкеке 6 апреля состоялось подписание финансового соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским Союзом по программе "Контракт на проведение реформы в секторе образования КР".
В рамках данного соглашения Евросоюз выделит грант Министерству образования и науки КР в размере 32,0 млн евро, из них 27,0 млн евро будут направлены на поддержку республиканского бюджета страны и 5,0 млн евро - на дополнительную поддержку.
Помощь Евросоюза направлена на содействие в продолжении реформы сектора образования с особым фокусом на инклюзивное и справедливое качественное образование в соответствии с Целями устойчивого развития 4 и 5.
Основная деятельность Министерства образования и науки КР в рамках данной помощи будет направлена на повышение следующих ценностей:
- инклюзивное и справедливое качественное образование, позволяющее большему числу детей достичь хотя бы минимального уровня знаний по STEAM (science - наука, technology - технология, engineering - инженерное дело, arts - искусство и mathematics - математика), устранении гендерной слепоты в новых методических и учебных материалах, а также увеличении числа школ с инклюзивным образованием, позволяющим вовлекать детей с ограниченными возможностями в процесс обучения;
- развитие цифровых навыков, позволяющее увеличить число учителей, прошедших обучение навыкам информационно-коммуникационных технологий, и учащихся, использующих компьютер в школе не реже одного раза в неделю;
- развитие медиаграмотности, позволяющее проводить систематические тренинги медиаграмотности для учителей и учащихся;
- развитие "зеленых" навыков, позволяющее проводить систематические тренинги "зеленых" навыков для учителей и учащихся.