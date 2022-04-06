В Ошской области задержали контрабанду одежды и мыломоющих средств

Сотрудники "Юго-Западной" таможни задержали контрабанду одежды и мыломоющих средств, сообщает пресс-служба Таможенной службы.

В ходе мероприятий по пресечению и выявлению фактов незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС 28 марта текущего года в селе Кызыл-Кыштак Кара-Сууйского района Ошской области сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил "Юго-Западной" таможни совместно с сотрудником 6-го отдела ГУ ГКНБ осуществлена проверка транспортного средства марки Volvo с прицепом.

В ходе проверки были обнаружены незадекларированные в таможенном отношении товары – женская одежда, мыломоющие средства. Общий вес груза составил 24 221,1 килограмма.

Факт был зарегистрирован в ЖУИ АИС ЕРП и передан в прокуратуру Ошской области для рассмотрения и принятия решения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.