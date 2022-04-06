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На дне озера в Гватемале обнаружили город майя

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- Наталья Крайнова
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Группа ученых из разных стран обнаружила город цивилизации майя на дне крупнейшего в Гватемале озера Атитлан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой сайт мексиканской газеты Milenio.

Согласно расчетам, город мог быть построен примерно в V веке до н. э. на располагавшемся в акватории озера острове. С течением времени он ушел под воду, предположительно, из-за тектонической активности. Атитлан занимает котловину вулканического происхождения на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря.

Специалисты смогли обнаружить остатки церемониальных центров, домов, стел и других сооружений на глубине от 12 до 20 метров.

В работах принимали участие археологи из Аргентины, Бельгии, Гватемалы, Испании, Мексики и Франции, занимающиеся подводными исследованиями. Они пришли к выводу, что общая площадь поселения могла достигать 60 тыс. кв. м. Ожидается, что в будущем в районе Атитлана может появиться музей, где будет представлена цифровая модель древнего города.

Цивилизация майя достигла расцвета в 300−900 годах н.э., а к моменту открытия Америки европейцами пришла в упадок. Ее города и поселения находились на территории таких современных государств, как Белиз, Гондурас, Гватемала, Мексика и Сальвадор.


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URL: https://www.vb.kg/416516
Теги:
археология
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