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Нарушения памяти после коронавируса могут быть необратимыми

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- Наталья Крайнова
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Нарушения памяти после коронавируса в ряде случаев могут быть очень длительными, а иногда и необратимыми. Об этом "Известиям" рассказали в НИИ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора.

Как указали специалисты, чаще с такими последствиями сталкиваются пожилые пациенты, люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой или центральной нервной системы. Высок риск и в молодом возрасте, если терапию от COVID-19 назначили несвоевременно и неправильно. Впрочем, сейчас нарушения когнитивных функций после коронавируса встречаются реже, чем в начале пандемии, - это связано с вакцинацией и совершенствованием схем лечения.

Долгосрочные исследования пациентов с постковидным синдромом показывают, что у ряда людей нарушения памяти сохраняются и через год, и через полтора после инфекции. Как рассказали "Известиям" специалисты, в ряде случаев функция не восстанавливается.

"У пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы нарушения памяти на фоне инфекций с ярко выраженной симптоматикой часто прогрессируют, могут становиться необратимыми", - рассказала "Известиям" врач-терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина.

При тяжелом течении коронавирусной инфекции с поздним началом лечения или при неправильной терапии выраженная гипоксия (нехватка кислорода) и недостаточность кровоснабжения могут привести к тяжелому поражению головного мозга, уточнила она.

Как отметила Дарья Хавкина, наиболее выраженные когнитивные нарушения при коронавирусной инфекции отмечаются у пожилых людей, не имеющих иммунитета против COVID-19, при наличии гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, сахарного диабета II типа. Высок риск при несвоевременной и неправильной терапии, в том числе и в молодом возрасте.

"Сейчас мы видим гораздо меньше случаев существенных когнитивных нарушений на фоне коронавирусной инфекции, чем в предыдущие два года пандемии. Это связано и с вакцинацией, и с имеющимися отработанными схемами терапии, и с особенностями циркулирующего сейчас штамма омикрон, - рассказала Дарья Хавкина.

"Причина длительного нарушения памяти в том, что коронавирус способен фиксироваться на внутренней стенке сосудов и вызывать их повреждение,- сказала "Известиям" Татьяна Руженцова. - Это сопровождается сужением просвета сосудистого русла, образованием тромбов и сокращением количества поступающих к тканям питательных веществ и кислорода.

Образование и циркуляция информационных сигналов между нейронами, отвечающими за память, требуют затрат энергетических ресурсов, которые доставляются по сосудам. При больших энергозатратах происходит их перераспределение на самые жизненно важные участки, а зоны памяти остаются обедненными. Это может усугубляться и нарушением кровотока, и повреждением нейронов на фоне коронавирусной инфекции", - подчеркнула специалист.


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URL: https://www.vb.kg/416517
Теги:
здоровье, коронавирус
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