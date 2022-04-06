Частная лаборатория платила руководству больниц за направления на анализы

В Кыргызстане выявили противоправные действия в работе частной медицинской лаборатории "Е", предоставляющей услуги исследований населению. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что эта компания для размещения пунктов сбора биоматериалов в организациях здравоохранения на систематической основе предоставляла руководителям медучреждений денежные средства за возможность проведения лабораторных исследований исключительно в условиях этой лаборатории.

По данному факту было начато досудебное производство, в рамках которого были проведены обыски в офисных помещениях отмеченной компании, изъята финансовая документация, в том числе "двойная" бухгалтерия подтверждающая использование незаконных методов маркетинга и недобросовестной конкуренции для продвижения своих услуг через систему денежных выплат сотрудникам здравоохранения.

Вышеотмеченные противоправные действия также свидетельствует о фактах уклонения от уплаты налоговых платежей в бюджет страны, а также приводят к необоснованному завышению стоимости предоставляемых услуг.

По результатам проведенных мероприятий задержан руководитель указанной компании "Я.С." и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время следствием устанавливается точная сумма ущерба, причиненная государству.