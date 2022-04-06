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Частная лаборатория платила руководству больниц за направления на анализы

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- Дарья Таирова
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В Кыргызстане выявили противоправные действия в работе частной медицинской лаборатории "Е", предоставляющей услуги исследований населению. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что эта компания для размещения пунктов сбора биоматериалов в организациях здравоохранения на систематической основе предоставляла руководителям медучреждений денежные средства за возможность проведения лабораторных исследований исключительно в условиях этой лаборатории.

По данному факту было начато досудебное производство, в рамках которого были проведены обыски в офисных помещениях отмеченной компании, изъята финансовая документация, в том числе "двойная" бухгалтерия подтверждающая использование незаконных методов маркетинга и недобросовестной конкуренции для продвижения своих услуг через систему денежных выплат сотрудникам здравоохранения.

Вышеотмеченные противоправные действия также свидетельствует о фактах уклонения от уплаты налоговых платежей в бюджет страны, а также приводят к необоснованному завышению стоимости предоставляемых услуг.

По результатам проведенных мероприятий задержан руководитель указанной компании "Я.С." и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время следствием устанавливается точная сумма ущерба, причиненная государству.


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URL: https://www.vb.kg/416519
Теги:
ГКНБ, здоровье, врачи
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