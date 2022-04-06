Оплачивайте услуги сервиса lalafo с помощью MegaPay без комиссии

Вы просили – мы сделали! Отныне абоненты государственного оператора сотовой связи MegaCom смогут оплачивать платные услуги сервиса lalafo с помощью приложения MegaPay без комиссии. Пополнение кошелька, запуск платной рекламы для продвижения объявлений и покупка бизнес-профиля на lalafo теперь займут всего несколько секунд.

"Около 30% пользователей lalafo являются абонентами MegaCom. Ранее мы получали множество запросов от клиентов на подключение приложения MegaPay для оплаты услуг lalafo, в связи с чем нами было принято решение реализовать такую возможность, – отмечает директор lalafo Кыргызстан Дарья Суходолова. – Мы прислушались к просьбам пользователей и рады представить клиентам новый инструмент для пополнения нашего кошелька".

Как оплатить услуги lalafo с помощью MegaPay:

в профиле lalafo нажимаем кнопку "Запустить рекламу" или "Кошелек" – "Пополнить кошелек"; далее выбираем сумму пополнения, после чего нажимаем на "Пополнить"; в перечне способов оплаты выбираем MegaPay; указываем номер телефона (только для пользователей приложения MegaPay) и нажимаем "Отправить"; вводим полученный код из SMS и подтверждаем оплату.

Готово! Комиссия – 0 сомов.

Услуга будет активирована в течение нескольких минут.

Отметим, только за последний месяц сервисом lalafo воспользовались более 1,8 млн кыргызстанцев, а среднесуточная аудитория составляет более 300 тысяч уникальных пользователей. Услуга "Реклама на lalafo" помогает повысить охват объявлений и увеличить обороты и прибыль пользователей сервиса.