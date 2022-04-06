В УВД Ленинского района Бишкека отметили День следователя

Следственная служба УВД Ленинского района Бишкека отметила свой профессиональный праздник торжественно. Об этом сообщает пресс-служба УВД.

Так, по случаю профессионального праздника начальник УВД Ленинского района Бишкека Бакытбек Нарчаев поздравил следователей и подчеркнул, что на протяжении всех этих лет они являются одной из ведущих служб органов внутренних дел, выполняют сложные и ответственные задачи по раскрытию и расследованию преступлений.

Также за высокий профессионализм и отличную службу ряд следователей были поощрены ведомственными наградами и медалями.

Кроме этого, районный военный комиссариат, прокуратура Ленинского района и муниципальная администрация также поздравили и вручили почетные грамоты лучшим сотрудникам УВД.