Погода
$ 89.87 - 91.75
€ 92.37 - 94.37

В УВД Ленинского района Бишкека отметили День следователя

285  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Следственная служба УВД Ленинского района Бишкека отметила свой профессиональный праздник торжественно. Об этом сообщает пресс-служба УВД.

Так, по случаю профессионального праздника начальник УВД Ленинского района Бишкека Бакытбек Нарчаев поздравил следователей и подчеркнул, что на протяжении всех этих лет они являются одной из ведущих служб органов внутренних дел, выполняют сложные и ответственные задачи по раскрытию и расследованию преступлений.

Также за высокий профессионализм и отличную службу ряд следователей были поощрены ведомственными наградами и медалями.

Кроме этого, районный военный комиссариат, прокуратура Ленинского района и муниципальная администрация также поздравили и вручили почетные грамоты лучшим сотрудникам УВД.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416523
Теги:
Ленинский район, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  