Боец из спецназа стал одним из победителей чемпионата КР по рукопашному бою

Боец из спецназа СИН стал одним из победителей Чемпионата Кыргызстана по рукопашному бою. В Бишкеке завершились соревнования по армейскому рукопашному бою среди 180 мужчин и женщин из всех семи областей страны, а также Оша и столицы.

Отборочный турнир для формирования республиканской команды для участия в чемпионате Азии и мира, и дружин СНГ, провела профильная федерация при поддержке дирекции по неолимпийским видам спорта и минобороны.

Участвовали файтеры из числа гражданских лиц, спортклубов, плюс представляющие самые разные силовые структуры: из ГКНБ, МВД, Генштаба вооруженных сил, внутренних войск, погранслужбы, а также службы исполнения наказаний.

В итоге одним из призеров стал боец спецназа "Омега" СИН, прапорщик в/с Мамасалиев Руслан, занявший 3-е место. И получил он не только спортивную награду и диплом, но и заслуженную медаль "Кайрат" из рук председателя СИН, генерал-майора в/с Аската Эгембердиева.