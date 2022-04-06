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В КР в лотерее "Требуй чек – выиграй приз!" победителю обещают квартиру

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане Государственная налоговая служба запускает стимулирующую лотерею "Требуй чек – выиграй приз!", сообщает пресс-служба ГНС.

Сообщается, что стимулирующая лотерея организована с целью повышения гражданской активности и сокращения размеров теневой экономики, а также стимулирования добросовестной конкуренции среди предпринимателей.

По условиям лотереи, чем больше чеков – тем выше шанс выиграть приз.

Будут разыгрываться iPhone, автомобили и другие ценные призы. А суперприз – квартира в Бишкеке.

Для участия в лотерее достаточно:

скачать специальное мобильное приложение "Салык чек" и пройти регистрацию;

при каждой покупке товаров или получении услуг требовать кассовый чек исключительно от ККМ;

отсканировать QR-код полученного кассового чека на мобильное приложение.

Накопленные суммы отсканированных кассовых чеков система автоматически обменивает на уникальные номера для участия в розыгрышах. На 1000 сомов присваивается один уникальный ID номер.

ГНС сообщает, что лотерея призвана обеспечить контрольно-кассовую дисциплину предпринимателей, приучив их к обязательной выдаче кассовых чеков при денежном расчете за приобретенные товары, выполненные работы и оказанные услуги посредством наличного и безналичного расчета.

ГНС призывает граждан принять активное участие в общественном контроле по соблюдению налогового законодательства предпринимателями.


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URL: https://www.vb.kg/416525
Теги:
ГНС, лотерея, Кыргызстан
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