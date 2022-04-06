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Чуйский центр реабилитации детей пожаловался Алымкадыру Бейшеналиеву

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане сегодня, 6 апреля, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев посетил Чуйский областной центр реабилитации детей и сирот с ограниченными возможностями здоровья "Максат", сообщает пресс-служба Минздрава.

Министра ознакомили с работой отделений медицинской реабилитации, социальной педагогики и ресурсно-методического отделения. На сегодняшний день курс восстановительной терапии получают 50 детей с ограниченными возможностями здоровья.

На встрече с министром коллектив озвучил, что половину территории реабилитационного центра хочет забрать Лебединовский айыл окмоту Аламудунского района под строительство другого объекта и попросили министра помочь урегулировать данный вопрос.

"Территория организаций здравоохранения не должна ни в коем случае отчуждаться другим. Для организации лучших условий реабилитации, на территории центра надо строить стадион, спортивные площадки. Я возьму данный вопрос под личный контроль", - сказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Для информации:

Чуйский областной центр реабилитации детей и сирот с ограниченными возможностями здоровья "Максат" рассчитан на 70 коек. В Центр поступают дети от 1,5 до 16 лет со всех районов Чуйской области и из других регионов. Курс реабилитации составляет 60 дней, в течение которого дети получают полный курс реабилитации, такие как медикаментозное лечение, массаж, физиолечение, занятия трудотерапевта по привитию социальных навыков. В комплекс реабилитации также входят занятия с клиническим психологом и социальным педагогом с учетом индивидуальных возможностей и способностей детей.


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URL: https://www.vb.kg/416526
Теги:
дети, здоровье, Минздрав, Алымкадыр Бейшеналиев
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