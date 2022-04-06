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Кабмин КР подвел итоги по доходной части бюджета за I квартал 2022 года

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- ВБ
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В Кыргызстане Кабинет министров подвел итоги по исполнению доходной части бюджета за I квартал 2022 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель Государственной налоговой службы Алтынбек Абдувапов заявил, что сбор налогов за I квартал 2022 года выполнен на 103,2 % от установленного плана или перевыполнен на 1 миллиард 125,9 миллиона сомов.

"По сравнению с аналогичным периодом 2021 года налогов собрано больше на 14 миллиардов 640,5 миллионов сомов или темп роста составил 167,3 %. Относительно внедрения применения контрольно-кассовых машин (ККМ), то на сегодняшний день по стране используются 45 тысяч 35 контрольно-кассовых машин, из них аппаратные ККМ – 22 тысячи 173 единиц и программные ККМ – 22 тысячи 862",- сказал он.

Председатель кабмина Акылбек Жапаров подчеркнул, что данную работу надо продолжить.

"Государственными банками выдаются бесплатные современные ККМ со встроенными POS-терминалами. Мы постарались максимально облегчить переход на использование ККМ, это очень важная и нужная работа",- сказал глава Кабмина.

Акылбек Жапаров также заметил несоответствие данных, представленных китайской стороной по объему автомобильных грузоперевозок, с данными Министерства финансов КР.

"Несоответствие данных составляет более 2000 машин, надо выяснить с чем это связано. Китайская сторона заявила, что объем перемещаемых товаров через пункты пропуска достиг до-пандемийного уровня. У нас совершенно другие цифры", - отреагировал председатель кабмина и дал поручение в трехдневный срок выяснить причину несоответствия.


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URL: https://www.vb.kg/416530
Теги:
Акылбек Жапаров, бюджет, Кыргызстан, кабмин
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