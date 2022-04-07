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В Иссык-Кульском ОВД отметили 59-летие следственной службы МВД

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- Айжан Мамбеталиева
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В 59-летие следственной службы МВД, среди сотрудников Иссык-Кульского ОВД состоялось мероприятие, в котором приняли участие заместитель председателя Иссык-Кульского областного суда, заместитель прокурора Иссык-Кульской областной прокуратуры, заместитель начальника СИЗО № 23 города Каракол. В знак благодарности за качественное сотрудничество участники им вручили награды.

Начальник Иссык-Кульского ОВД полковник милиции Канат Джумагазиев и его заместители также поздравили и вручили почетные грамоты, нагрудные знаки и благодарственные письма. В рамках мероприятия состоялся товарищеский турнир по мини-футболу среди сотрудников следственной службы области.

В пресс-службе ОВД Иссык-Кульского района отмечают, что основной задачей милиции является борьба с преступностью, путем обеспечения общественного порядка, безопасности личности и общества. При этом следственная служба является единственной службой, которая дополняет работу милиции и способствует оценке ее деятельности. Кроме того, по закону только следственная служба имеет право принимать законные решения по обращениям граждан. Чтобы правильно применять закон, каждый следователь должен обладать такими качествами, как справедливость, честность, беспристрастность и, самое главное, должен быть крайне образованным и развитым.


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URL: https://www.vb.kg/416535
Теги:
Иссык-Кульская область, Иссык-Куль, милиция, МВД
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