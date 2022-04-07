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Садыр Жапаров о 7 апреля: Все мы помним как свергли коррумпированную власть

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане президент республики Садыр Жапаров обратился к народу по случаю Дня Апрельской народной революции.

"Все мы помним 7 апреля 2010 года, как за будущее Кыргызстана мужественные и отважные наши соотечественники свергли коррумпированную власть.

Результатом Апрельской народной революции стала реализация принципов демократии и уверенные шаги в дальнейшее развитие государства.

Аксыйские события, Мартовская и Апрельская народные революции стали политическими и исторически значимыми событиями. Мировое сообщество изменило свое представление о кыргызском народе, тем самым признав его высокие морально-нравственные качества, такие как честь, достоинство, и оценив его стремление к свободе и справедливости.

Отважные сыновья народа, посвятившие свою жизнь Апрельской народной революции, борьбе за светлое будущее и благополучие последующего поколения, - являются героями настоящего времени.

Сколько бы времени ни прошло, их бесстрашие перед лицом смерти останется в сердцах нашего народа и, несомненно, их имена будут навсегда вписаны золотыми буквами в историю Кыргызстана.

Глубоко анализируя Аксыйские события, Мартовскую и Апрельскую народные революции, извлекая из них уроки, мы не допустим любые попытки посягательства на волю народа", - говорится в сообщении главы государства.


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URL: https://www.vb.kg/416539
Теги:
апрельские события, праздник, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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