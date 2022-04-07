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Илон Маск впервые возглавил мировой список Forbes

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- Жан Алиев
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Илон Маск обогнал Джеффа Безоса в списке богатейших людей мира по версии Forbes. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск возглавил ежегодно обновляемый список богатейших людей журнала Forbes, сместив с первой строчки основателя онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса, который занимал ее на протяжении четырех лет, свидетельствуют данные рейтинга.

Состояние Маска выросло за год на 45 процентов, достигнув 219 миллиардов долларов. Тройку лидеров замыкает президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с 158 миллиардами долларов.


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URL: https://www.vb.kg/416540
Теги:
новости мира, в мире
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