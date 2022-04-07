Вслед за волнами COVID-19 увеличивается число сердечно-сосудистых болезней

Опасения ученых подтвердились: "Вслед за проходящими волнами COVID-19 будет нарастать количество и частота сердечно-сосудистых болезней". Об этом сообщает республиканский Штаб Кыргызстана по борьбе с коронавирусом со ссылкой на исследования, опубликованные в международном научном журнале Nature (Британия).

Сообщается, что риск сердечно-сосудистых заболеваний резко подскакивает после COVID-19 - даже у перенесших болезнь в легкой форме.

Чего именно стоит опасаться?

Ученые Сент-Луисского университета сравнили состояние людей, которые заразились коронавирусом, и тех, кто не сталкивался с возбудителем ковида. Всего проанализировали данные более миллиона человек. Был сопоставлен 30-дневный риск [осложнений] и 12-месячное бремя болезни.

Опасения подтвердились. После коронавирусной инфекции поражения сердечно-сосудистой системы встречаются ощутимо чаще. Один из выводов научной статьи - нужно быть готовыми, что вслед за проходящими волнами COVID-19 будет нарастать количество и частота болезней системы кровообращения. От аритмии до ишемической болезни сердца.

Казалось бы, у людей, переболевших ковидом в легкой форме, не должны развиться тяжелые осложнения на сердце?

Коронавирус влияет на самые мелкие сосуды, которые перестают нормально функционировать. Развивается воспаление внутренней стенки сосудов и возникают микротромбозы, повреждаются стенки сосудов, увеличивается их проницаемость. Растет риск заболеваний, таких как, ишемическая болезнь сердца, которая приводит к инфаркту миокарда, инсульту, аритмии, воспалительным заболеваниям сердца (миокардит и перикардит)

Весь спектр сердечно-сосудистых заболеваний попал в группу повышенного риска после ковида.

Есть все основания для более серьезного отношения к здоровью переболевших, но излишняя тревожность точно ни к чему. Исследования продолжаются.