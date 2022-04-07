Замгенсека ООН поздравила Кыргызстан с соглашением по Кумтору

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов в рамках рабочей поездки в Женеву встретился с заместителем Генерального Секретаря ООН Аминой Мохамед в формате видеоконференцсвязи. Об этом сообащает пресс-служба кабмина КР.

В ходе беседы заместитель генсека ООН поздравила кыргызский народ с заключением мирового соглашения с канадской горнодобывающей компанией "Centerra Gold Inc.".

"Примите мои поздравления по случаю заключения соглашения. Это огромный успех! Данный шаг поможет ускорению по пути достижения Целей устойчивого развития", - заявила Амина Мохамед.

В свою очередь Эдиль Байсалов рассказал собеседнику про реализацию кабинетом министров национальных программ развития, а также основных внешнеполитических инициативах Кыргызстана, в частности о международном годе устойчивого горного развития, объявленного президентом Садыром Жапаровым.

Стороны также обменялись мнениями по основным текущим вопросам повестки ООН и наметили следующие шаги совместного сотрудничества.