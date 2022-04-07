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Замгенсека ООН поздравила Кыргызстан с соглашением по Кумтору

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Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов в рамках рабочей поездки в Женеву встретился с заместителем Генерального Секретаря ООН Аминой Мохамед в формате видеоконференцсвязи. Об этом сообащает пресс-служба кабмина КР.

В ходе беседы заместитель генсека ООН поздравила кыргызский народ с заключением мирового соглашения с канадской горнодобывающей компанией "Centerra Gold Inc.".

"Примите мои поздравления по случаю заключения соглашения. Это огромный успех! Данный шаг поможет ускорению по пути достижения Целей устойчивого развития", - заявила Амина Мохамед.

В свою очередь Эдиль Байсалов рассказал собеседнику про реализацию кабинетом министров национальных программ развития, а также основных внешнеполитических инициативах Кыргызстана, в частности о международном годе устойчивого горного развития, объявленного президентом Садыром Жапаровым.

Стороны также обменялись мнениями по основным текущим вопросам повестки ООН и наметили следующие шаги совместного сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/416548
Теги:
Кумтор, ООН
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