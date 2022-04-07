Кыргызстан согласовал 243 товара для беспошлинного ввоза в ЕАЭС

В Бишкеке первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Арзыбек Кожошева провел внеочередное заседание Совета Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК) в режиме видеоконференции. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Сообщается, что в повестке заседания Совета ЕЭК были обозначены 7 вопросов.

Был рассмотрен вопрос реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономик государств-членов Евразийского экономического союза.

По итогам обсуждения принято решение на временной основе обнулить ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды товаров, номенклатура которых согласована всеми сторонами, а также упростить процесс практической реализации меры с учетом коротких сроков ее действия отказаться от необходимости подтверждения целевого ввоза товаров.

Необходимо отметить что в перечень товарных позиций, согласованных с государствами-членами ЕАЭС включено 243 товарных позиций, предложенных Кыргызстаном.

В целях снижения административной нагрузки на участников внешнеэкономической деятельности, принято решение о внесении изменений в решение комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 728 "О порядке применения освобождения от уплаты таможенных пошлин при ввозе отдельных категорий товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза". Реализация данного решения направлена на сокращение сроков нахождения товаров на территории ЕАЭС в статусе иностранного товара и сроков прекращения обязанности по уплате таможенных пошлин, что в свою очередь повлечет сокращение сроков таможенного контроля, и соответственно, снижение административной нагрузки на участников внешнеэкономической деятельности.