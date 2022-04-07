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Айсулуу Тыныбекова сохранила 1 место в мировом рейтинге

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- Бакыт Стамов
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Айсулуу Тыныбекова сохранила 1 место в мировом рейтинге.

Обновленный рейтинг был составлен по итогам чемпионата Европы по спортивной борьбе, который прошел с 28 марта по 3 апреля в Будапеште (Венгрия).

Чемпионкой Европы в весовой категории до 62 кг стала Тайбе Мустафа Юсеин из Болгарии. Этот результат позволил ей подняться на 2 место в мировом рейтинге, обойдя олимпийскую чемпионку Юкако Каваи.

Илона Прокопевнюк из Украины завоевала бронзовую медаль и поднялась на 7 место.

Чемпионат Азии пройдет 19-24 апреля в Монголии.

Источник: sport.akipress.org


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