Садыр Жапаров почтил память героев Апрельской революции

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 апреля, в Национальном историко-мемориальном комплексе "Ата-Бейит" почтил память погибших героев народной Апрельской революции. Об этом

Глава государства возложил цветы к Мемориалу памяти героев народной Апрельской революции 2010 года, после чего была прочитана поминальная молитва.

Далее была прочитана поминальная молитва на могиле выдающегося писателя Чынгыза Айтматова.

В мероприятии также приняли участие торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов, председатель кабинета министров - руководитель администрации президента КР Акылбек Жапаров, председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков, председатель Конституционного суда Эмиль Осконбаев, экс-президенты Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков, а также государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов, секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов и члены кабинета министров КР.