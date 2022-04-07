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Кыргызстан и Евросоюз подпишут Соглашение о расширенном сотрудничестве

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В Бишкеке прошло 18-е заседание Комитета по сотрудничеству "Кыргызская Республика – Европейский Союз". Делегацию от нашей страны возглавил заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Айбек Молдогазиев, а делегацию Европейского Союза – заместитель управляющего директора по России, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Европейской службы внешних действий Люк Девинь. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В мероприятии также приняли участие представители государственных органов Кыргызской Республики и заинтересованных директоратов Европейской комиссии.

В ходе заседания стороны в формате доверительного диалога обсудили широкий круг вопросов разнопланового сотрудничества между Кыргызстаном и Евросоюзом.

Заместитель министра Молдогазиев информировал европейскую делегацию о ходе внутриполитических реформ в стране, нацеленных на достижение благосостояния народа Кыргызстана и демократическое развитие страны. Европейская сторона приветствовала достижения Кыргызстана в данном направлении и выразила готовность продолжить поддержку демократических институтов. Стороны поделились опытом и мнениями по вопросам соблюдения прав человека, верховенства права, борьбы с коррупцией.

Важной темой заседания стали вопросы наращивания торгово-экономических отношений и обзор ВСП+.

Отмечено активное взаимодействие между сторонами по вопросам охраны окружающей среды, включая возможности установления сотрудничества в рамках европейской программы "Зеленая сделка".

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по глобальным и региональным вопросам политики и безопасности. В этом контексте, с удовлетворением было отмечено совместное проведение Первого экономического форума ЕС-ЦА 5 ноября 2021 года в Бишкеке. Обсуждены планы по проведению региональных мероприятий и встреч в формате "Европейский Союз – Центральная Азия".

В целом, стороны подтвердили настрой на дальнейшее расширение отношений партнерства и сотрудничества между сторонами. В этих целях достигнута договоренность в ближайшее время завершить процедуры для подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Кыргызской Республикой и Европейским Союзом и организовать визиты на высшем и высоком уровнях.

Проведенные переговоры стали подготовкой к заседанию Совета по сотрудничеству КР-ЕС, которое состоится в июне текущего года".


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URL: https://www.vb.kg/416555
Теги:
МИД, Европейский союз, Кыргызстан
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