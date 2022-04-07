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Колен Виксен Килапиле поздравил народ Кыргызстана с приобретением Кумтора

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Председатель экономического и социального совета ООН Колен Виксен Килапиле поздравил народ Кыргызстана с заключением мирового соглашения между Кыргызской Республикой и компанией Centerra Gold Inc. по руднику Кумтор. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным пресс-службы, 6 апреля текущего года постоянный представитель Кыргызской Республики при ООН в городе Нью-Йорк Аида Касымалиева встретилась с председателем экономического и социального совета (ЭКОСОС) ООН Коленом Келапиле. ЭКОСОС ООН наряду с Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности, также является одним из уставных органов ООН.

В ходе встречи председатель ЭКОСОС Колен Келапиле поздравил нашу страну и народ Кыргызстана с заключением мирового соглашения между Кыргызской Республикой и компанией Centerra Gold Inc. по руднику Кумтор и урегулированием вопроса в рамках норм международного права.

Он отметил важность урегулирования спора мирным путем для обеспечения благоприятного инвестиционного климата, а также дальнейшего достижения Целей устойчивого развития 2030.

Председатель ЭКОСОС также выразил готовность оказать дальнейшее содействие Кыргызской Республике в рамках мандата экономического и социального Совета ООН".


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URL: https://www.vb.kg/416556
Теги:
Кумтор, ООН, Кыргызстан
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