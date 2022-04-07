Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины

Сенат конгресса США одобрил проект закона о ленд-лизе для Украины, который призван упростить оказание военной помощи стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования, опубликованные на сайте палаты.

Практика ленд-лиза получила широкую известность в годы Второй мировой войны. Это государственная программа, по которой США поставляли своим союзникам боевые припасы, технику, продовольствие, медикаменты, стратегическое сырье, включая нефтепродукты.

"Законопроект временно отменяет некоторые ограничения, относящиеся к полномочиям президента (Джо Байдена - ред.) предоставлять в аренду или поставлять военное оборудование, если оно предназначается для правительства Украины и необходимо для защиты гражданского населения на Украине…" - говорится в описании законопроекта.

В числе возможных поставок - "кибервозможности и средства" США. Также документ предлагает считать любую "российскую кибератаку" на важные объекты критической инфраструктуры Украины "вооруженным нападением". По информации издания Polticio, накануне вечером сенаторы поддержали законопроект единогласно.

Законопроект о ленд-лизе был внесен в сенат в январе. В начале апреля в связи с событиями на Украине его рассмотрел комитет сената США по международным отношениям. После одобрения в сенате проект отправится в палату представителей, при принятии там - к президенту США, и только потом он станет законом.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Источник: РИА новости