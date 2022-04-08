Свидетелей январских беспорядков ищет полиция Алматы

Полиция Алматы ищет свидетелей январских беспорядков, передает Tengrinews.kz со ссылкой городской Департамент полиции.

По данным ведомства, продолжается расследование уголовного дела по фактам массовых беспорядков в начале января этого года. Делом занимается Межведомственная следственно-оперативная группа Генпрокуратуры.

"Следствием установлено, что 5-6 января преступная группа применяла физическую силу на улицах города. Члены группировки незаконно захватывали граждан, избивали и удерживали против их воли. Заложников держали в зале ресторана BallRoom, который находится в здании гостиницы "Казахстан", и в паркинге бизнес-центра Esentai Tower", - заявили в полиции.

Отмечается, что один из задержанных скончался от полученных травм.

"Большая часть потерпевших установлена, проведены следственные действия. Однако для установления полной картины происходивших событий необходимы показания свидетелей и потерпевших, не установленных следствием.

Призываем к исполнению своего гражданского долга. Всех, кто пострадал от указанных преступных действий, а также явился очевидцем указанных событий, просим явиться в здание прокуратуры города Алматы, которое расположение в доме № 189 по улице Желтоксан, и сообщить известное следственно-оперативной группе. Контактные телефоны: 8-775-888-03-65; 8-775-644-95-96", - добавили в полиции.

Напомним, 7 января полицейские Алматы задержали Армана Джумагельдиева, известного по прозвищу Дикий Арман. Его арестовали на два месяца. Позже в Генпрокуратуре сообщили, что вместе с Диким Арманом были задержаны 14 членов его группировки.

"Его вооруженные люди похитили и насильно удерживали 24 мирных гражданина из числа случайных прохожих. Их сначала перевозили с места на место, избивали, в результате один человек скончался. Кроме того, бандиты отобрали табельное оружие у сотрудника полиции, которого до этого жестоко избили в 12-й горбольнице", - сообщали в Генпрокуратуре.

Также шестеро сотрудников ДКНБ Алматы подозреваются в применении пыток к 24 гражданам, которых похитила преступная группа Дикого Армана. В результате все потерпевшие получили телесные повреждения, а один человек умер.

Дикий Арман был переведен в следственный изолятор КНБ. Там он и содержится. 18 марта ему продлили срок ареста. Позже в апреле ему вновь продлили арест до 7 июня.