Прогноз погоды с 8 до 11 апреля. Жарко и возможны грозы

В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 8 по 11 апреля.

Бишкек

8 апреля Ночь 14 … 16 °C день 24 … 26 °C Осадков не ожидается, ветер будет юго-западный, 4-9 м/с.

9 апреля Ночь 13 … 15 °C день 23 … 25 °C Днем могут быть грозы, ветер западный, 4-9 м/с

10 апреля Ночь 12 … 14 °C день 25 … 27 °C Осадков не ожидается, ветер юго-западный, 4-9 м/с.

11 апреля Ночь 13 … 15 °C день 27 … 29 °C Осадков не ожидается, ветер юго-западный, 4-9 м/с.

Ош

8 апреля Ночь 14 … 16 °C день 28 … 30 °C Осадков не ожидается, ветер юго-западный, 4-9 м/с.

9 апреля Ночь 13 … 15 °C день 27 … 29 °C Днем ожидаются грозы, ветер западный, 4-9 м/с

10 апреля Ночь 12 … 14 °C день 28 … 30 °C Осадков не ожидается, ветер юго-западный, 4-9 м/с.

11 апреля Ночь 14 … 16 °C день 30 … 32 °C Осадков не ожидается, ветер юго-западный, 4-9 м/с.

Чуйская область

8 апреля Ночь 11 … 16 °C день 21 … 26 °C Осадков не ожидается, ветер юго-западный, 4-9 м/с.

9 апреля Ночь 10 … 15 °C день 20 … 25 °C Днем в некоторых районах ожидаются грозы, ветер юго-западный, 4-9 м/с.

10 апреля Ночь 9 … 14 °C день 22 … 27 °C Осадков не ожидается, ветер юго-западный, 4-9 м/с.

11 апреля Ночь 10 … 15 °C день 24 … 29 °C Осадков не ожидается, ветер юго-западный, 4-9 м/с.

Чолпон-Ата

8 апреля Ночь 5 … 7 °C день 16 … 18 °C Осадков не ожидается, ветер юго-западный, 4-9 м/с.

9 апреля Ночь 4 … 6 °C день 15 … 17 °C Осадков не ожидается, ветер юго-западный, 4-9 м/с.

10 апреля Ночь 4 … 6 °C день 16 … 18 °C ночью пасмурно и дождливо, ветер будет западный, 4-9 м/с

11 апреля Ночь 7 … 9 °C день 18 … 20 °C Осадков не ожидается, ветер юго-западный, 4-9 м/с.