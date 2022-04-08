Легализовать имущество и активы без уголовного преследования

В Кыргызстане, по неофициальным данным, более 40 процентов экономики находится в тени, считают разработчики Закона "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц".

Законопроект призван привлечь в легальный экономический оборот имущество и доходы, гарантируя неприкосновенность добровольно задекларированных активов и их владельцев, соблюдая тайну декларирования.

Вообще, идея не нова. О декларировании доходов в стране говорят давно, буквально со дня выхода закона о подготовке к единому декларированию в 2010 году, но в реальности данный механизм уже несколько лет продлевается.

Всего за эти годы было проведено 3 кампании по легализации: в 2008, 2009 и 2013-14 годах. Единственной успешной стала последняя кампания, и то – из 9 840 поданных деклараций только 83 человека оплатили единовременный декларационный платеж на сумму 37, 350 млн сомов.

В принятом Налоговом кодексе предусмотрены следующие этапы декларирования:

В 2023 году будут сдавать Единую налоговую декларацию:

работники государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций с государственной долей собственности;

лица, получившие доходы в международных организациях;

лица, понесшие разовые расходы свыше 300 000 сомов на покупку имущества.

В 2024 году декларацию должны будут также предоставить лица, получившие налогооблагаемые доходы, то есть все наемные работники.

С 2025 году ЕДН должно будет сдать все население - студенты, пенсионеры, безработные, на кого может быть оформлено имущество.

Неприкосновенность и тайна декларирования

Предусмотрено, что закон будет распространяться, в том числе, на имущество и доходы, полученные до 1 января 2022 года. Поскольку значимая часть населения до сих не выполняет свои налоговые обязательства, что не позволяет отслеживать соответствие расходов доходам.

Разработчики законопроекта уточняют, что неприкосновенность и тайна декларирования не будут распространяться на тех, кто находится в уголовном розыске за незаконное приобретение имущества или распоряжение активами.

Со своей стороны, чтобы продемонстрировать гарантии неприкосновенности, государство уничтожит все декларации, поданные до вступления в силу нового закона. Это делается для того, чтобы граждане могли свободно легализовать имеющиеся имущество и активы. Такая акция будет разовой – легализовать активы или имущество можно только до конца 2022 года.

Поскольку в предыдущем законе о легализации не было четких гарантий того, что не будет уголовного преследования, то и сам механизм вывода из тени не сработал. Поэтому сегодня разработчики предлагают внести соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Налоговый кодексы.

Мировой опыт

Вливания в бюджет страны позволят увеличить социальные выплаты, а эффективность кампании станет показателем, насколько граждане доверяют государству. Инвестирование в страну – известная мировая практика. Лидером в такого рода кампаниях является Турция, когда государство получило свыше 20 млрд долларов, что позволило сделать экономический рывок. Соседний с нами Казахстан благодаря собранным 480 млн долларов смог преодолеть практически без последствий первую волну мирового экономического кризиса.

Так что дело теперь дело за государством, которое должно убедить кыргызстанцев начать жить легально.