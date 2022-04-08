В Израиле ликвидировали террориста, совершившего нападение в Тель-Авиве

Силы безопасности Израиля ликвидировали террориста, который совершил в четверг вечером вооруженное нападение в Тель-Авиве. Об этом сегодня в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на израильский новостной портал Ynet.

По его данным, им оказался 28-летний палестинец из города Дженин на западном берегу реки Иордан Раед Хазем. Силовики обнаружили его ранним утром в пятницу в районе Яффо на юге Тель-Авива, где он прятался недалеко от мечети.

Между ним и полицией завязалась перестрелка, в результате которой он был застрелен. Потерь или раненых среди стражей порядка нет.

В четверг вечером, 7 апреля, в центральной части Тель-Авива в районе улицы Дизенгофф как минимум один вооруженный мужчина открыл огонь по людям. По последним данным, два человека погибли, не менее 12 получили ранения, в том числе тяжелые. Власти классифицировали произошедшее как теракт.