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Мирзиёев поздравил Кыргызстан с завершением переговоров по Кумтору

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным в ходе беседы Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова с успешным завершением переговоров с компанией "Центерра" по статусу золотоносного месторождения Кумтор и подписанием соответствующего соглашения.

Лидеры стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-узбекского двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по вопросам региональной повестки дня.

Президент Садыр Жапаров поблагодарил узбекскую сторону в лице ее президента за решение вопроса о строительстве двух общеобразовательных школ в Баткенской области, а также о реконструкции Ошского государственного академического узбекского музыкально-драматического театра им. Бабура.

Также Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что планируемый ответный визит Шавката Мирзиёева в Кыргызстан, несомненно, способствует дальнейшему укреплению стратегического партнерства между двумя государствами.

Президент Садыр Жапаров акцентировал внимание на том, что ожидает личного участия президента Узбекистана в заседании высшего евразийского экономического совета и евразийском экономическом форуме, который планируется провести в Бишкеке 26–27 мая.


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URL: https://www.vb.kg/416584
Теги:
Кумтор, президент, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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