Какие медицинские услуги бесплатны для учителей Кыргызстана

Учителя общеобразовательных школ Кыргызстана имеют право на бесплатный пакет медицинских услуг на амбулаторном уровне – это в центрах общеврачебной практики, в центрах семейной медицины (ЦСМ) и фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП). Об этом сообщает пресс-служба ФОМС.

По ее данным, врач может выписать электронный рецепт на медикаменты по льготной программе со скидкой до 50% от базовой стоимости, указанный в "url=http://foms.kg/uploads/sprav/]Справочник лекарственных средств возмещаемых по дополнительному пакету и ПГГ[/url]".

"Если учитель состоит на учете у семейного врача с диагнозом: "бронхиальная астма", то ему дополнительно предоставляется скидка до 90% на приобретение льготных лекарств по программе государственных гарантий. Все лекарства можно приобрести в аптечных учреждениях, которые заключили договора с территориальными управлениями фонда ОМС", - говорит первый заместитель председателя ФОМС Клара Оскомбаева.

Кроме этого, учителя при госпитализации в стационары республиканского уровня за лечение вносят сооплату 1160 сомов (в терапевтический профиль) и 1510 сомов (хирургический профиль).

Лечение в городских, территориальных больницах, а также в центрах общеврачебной практики, курс лечения обойдется в 840 сомов (в терапевтический профиль) и 1090 сомов (в хирургический профиль).

В случае возникновения вопросов можно позвонить на горячую линию "113" ФОМС, с 9.00-18.00, кроме выходных.