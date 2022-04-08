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Для отделов милиции Баткенской области приобретены средства связи

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- Назгуль Абдыразакова
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Для УВД Баткенской области приобретены 49 комплектов современных радиостанций, позволяющие обеспечивать высокий уровень взаимодействия между различными подразделениями и хорошее качество связи в сложных погодных условиях, также приобретены 2 радиоэлектронных оборудования – репитеры, предназначенные для локального расширения зоны покрытия сети и усиливания сигналов сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, подобные радиоэлектронные приборы необходимы для использования в отдаленных районах. Техническая помощь оказана программным офисом ОБСЕ в Бишкеке в рамках реформирования судебных и правоохранительных органов.


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URL: https://www.vb.kg/416589
Теги:
Баткенская область, МВД, ОБСЕ, Кыргызстан
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