Для отделов милиции Баткенской области приобретены средства связи

Для УВД Баткенской области приобретены 49 комплектов современных радиостанций, позволяющие обеспечивать высокий уровень взаимодействия между различными подразделениями и хорошее качество связи в сложных погодных условиях, также приобретены 2 радиоэлектронных оборудования – репитеры, предназначенные для локального расширения зоны покрытия сети и усиливания сигналов сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, подобные радиоэлектронные приборы необходимы для использования в отдаленных районах. Техническая помощь оказана программным офисом ОБСЕ в Бишкеке в рамках реформирования судебных и правоохранительных органов.