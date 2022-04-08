В школах Кыргызстана в 2023 году начнется переход на 12-летнее образование

В Кыргызстане в 2023 году начнется поэтапный переход на 12-летнее школьное образование. Об этом на брифинге в Министерстве образования сообщила заместитель министра Надира Джусупбекова.

"Это будет гибкая трансформация. Сейчас наши дети 6-летнего возраста ходят в классы предшкольной подготовки "Наристе". Эта программа переходит в программу первого класса. Поэтому дополнительного года на обучение в школе не потребуется, дети закончат школу в таком же возрасте, как сейчас это и принято", - отметила Джусупбекова.

Она подчеркнула, что переход начнется не в этом году, а после завершения обработки всех необходимых материалов.

"Наш главный принцип - не навреди. Переход к 12-летней модели будет проходить безболезненно и поэтапно. Не в 2022, а в 2023 году. За один год разработаем все материалы и этапы", - сообщила замминистра.

Она также не стала отрицать, что переход потребует дополнительных учебных помещений и дополнительного финансирования.

"Мы анализируем каждый профтехлицей, насколько продуктивно он функционирует. Мы смотрим по всей стране все школы, насколько каждое учебное заведение использует помещения. Нужно строить новые здания, оптимизировать существующие.

Что касается финансирования, то стоимость нововведения сейчас рассчитывается. Пока можем отметить, что та модель, которую мы сейчас завершаем разрабатывать, - будет стоить в рамках нашего бюджета. Даже если потребуется дополнительные средства, то мы готовы их найти. Сейчас образование получает поддержку государства", - отметила Джусупбекова.

Более подробные расчеты замминистра обещала предоставить общественности позже.