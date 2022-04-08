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По представлению прокуратуры снят с должности глава айыл окмоту

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- Назгуль Абдыразакова
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Прокуратурой Московского района проведена проверка по исполнению требований земельного законодательства КР в Предтеченском айыл окмоту Московского района Чуйской области. Об этом этом сообщает пресс-служба генпрокураторы.

По ее данным, за грубые нарушения норм земельного законодательства со стороны главы Предтеченского айыл окмоту С.А., выразившееся в продаже муниципальных земельных участков в собственность без проведения торгов, надзорным органом в Московскую районную государственную администрацию внесено представление о принятии соответствующих мер по устранению допущенных нарушений законодательства и решении вопроса о соответствии занимаемой должности главы айыл окмоту.

Приказом главы Московской районной государственной администрации глава Предтеченского айыл окмоту С.А. освобожден от занимаемой должности.


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URL: https://www.vb.kg/416593
Теги:
прокуратура, Чуйская область
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