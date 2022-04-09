В Ыссык-Ате задержан мужчина по подозрению в убийстве своего брата

В Ыссык-Атинском районе задержан мужчина по подозрению в убийстве своего брата. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 7 апреля примерно в 23:40 часов в дежурную часть ОВД Ыссык-Атинского района поступило сообщение по факту ножевого ранения в одном из дач расположенных вблизи села Нижняя-Серафимовка. По полученной информации незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. По приезду сотрудников милиции был обнаружен труп С.А., 1976 года рождения с признаками насильственной смерти, который от полученных ножевых ранений скончался на месте.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений предусмотренных статьей 122 (Убийство) УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам был задержан брат убитого мужчины ранее неоднократно судимый С.Р., 1974 года рождения. В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС ОВД Ыссык-Атинского района. Назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается.