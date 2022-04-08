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Курс доллара опять снизился до 87 сомов

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане курс доллара на сегодняшний день, 8 апреля, вновь снизился.

Средний курс покупки американской валюты в обменных бюро Бишкека на данный момент составляет 87-88 сомов. Хотя еще в среду он поднимался до 92 – 95 сомов.

Официальный курс Нацбанка, установленный на 8 апреля, составляет 90,95 сома.

С начала 2022 года по 5 апреля, в целях сглаживания резких колебаний обменного курса, Национальный банк провел пять интервенций по продаже иностранной валюты на сумму 284,30 миллиона долларов и две интервенции по покупке долларов на сумму 19,90 миллиона долларов. Итого чистая продажа составила 264,40 миллиона долларов США.


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URL: https://www.vb.kg/416596
Теги:
курс валют, доллар, Бишкек
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