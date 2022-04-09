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Среди столичных водителей маршруток выявили нарушения

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- Назгуль Абдыразакова
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Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек провел рейдовые мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, специалисты департамента сделали мониторинг изменений утверждённых схем движения маршрутов. По итогам выявили отклонения от маршрутов у 4 фирм-перевозчиков, которые оштрафованы по статье 192 часть первая "Иные нарушения" на 14 тысяч сомов:

ОсОО "Байшам-Транс" - маршруты №220, №138;

ОсОО "Восточный Экспресс" - маршрут №211;

ОсОО "Спейсталс" - маршрут №134;

ОсОО "Ак-Ниет-Транс" - маршрут №166.

Мэрия напоминает, о том, что отклонения от утвержденной схемы движения автобусов, троллейбусов, микроавтобусов на маршрутах запрещается. За игнорирование водителям грозят протокол и штрафные санкции, а в отношении частных фирм-перевозчиков будут приняты соответствующие меры, в плоть до расторжения договора.

Столичный муниципалитет просит по нарушениям, совершённым водителями общественного транспорта и другим вопросам обращаться по телефонам горячей линии: 0(312) 53-36-48 и 0(502) 205-202.


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URL: https://www.vb.kg/416597
Теги:
мэрия, рейд, штраф, Бишкек, общественный транспорт
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