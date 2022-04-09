В Британии McDonald's изменил состав бургеров из-за дефицита помидоров

В Великобритании сети ресторанов McDonald's пришлось сократить количество ингредиентов в популярных бургерах, сообщает газета The Mirror со ссылкой на официальное заявление компании.

"Сейчас мы испытываем сложности с поставками продуктов, поэтому в бургеры Big Tasty и Big Tasty с беконом добавляется только один ломтик помидора, а не два. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, компания не в первый раз сталкивается с подобными трудностями. Ранее британские посетители сети ресторанов столкнулись с недостатком молочных коктейлей и бутилированных напитков из-за проблем с цепочками поставок.