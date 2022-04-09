В Бишкеке спасатели предотвратили попытку суицида

Вчера, 8 апреля, примерно в 18 часов в службу 112 поступил звонок, сообщили что на крыше строящегося 10-этажного дома находится женщина, которая пытается совершить самоубийство.

За считанные минуты на место происшествия прибыла спасательная группа Службы спасения Бишкека. Прибыв на место, спасатели попытались уговорить женщину спуститься с крыши, но это не дало результатов.

В ходе спасательной операции спасатели сумев отвлечь внимание женщины успели схватить ее, и предотвратили попытку суицида. Ей была оказана врачебная помощь, женщину передали врачам скорой помощи и сотрудникам милиции.