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В Бишкеке спасатели предотвратили попытку суицида

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- Жан Алиев
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Вчера, 8 апреля, примерно в 18 часов в службу 112 поступил звонок, сообщили что на крыше строящегося 10-этажного дома находится женщина, которая пытается совершить самоубийство.

За считанные минуты на место происшествия прибыла спасательная группа Службы спасения Бишкека. Прибыв на место, спасатели попытались уговорить женщину спуститься с крыши, но это не дало результатов.

В ходе спасательной операции спасатели сумев отвлечь внимание женщины успели схватить ее, и предотвратили попытку суицида. Ей была оказана врачебная помощь, женщину передали врачам скорой помощи и сотрудникам милиции.


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URL: https://www.vb.kg/416604
Теги:
МЧС, попытка суицида, суицид, Бишкек
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