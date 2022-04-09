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В Шанхае зафиксировали рост числа заражений коронавирусом

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- Жан Алиев
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Китайским властям пока не удается остановить распространение коронавирусной инфекции в мегаполисе Шанхай, свидетельствуют опубликованные в субботу данные Госкомитета здравоохранения КНР. Об этом сообщает Интерфакс.

За пятницу в стране было зафиксировано 1350 новых случаев заболевания в острой форме и 23815 бессимптомных, которые в Китае фиксируются отдельно. Из них соответственно 16 и 78 больных прибыли из-за рубежа, остальные заразились внутри страны.

Эпицентром распространения инфекции остается Шанхай, где в пятницу выявлено 1015 случаев заболевания в острой форме и 22609 бессимптомных. В четверг было объявлено соответственно о 824 и 20398 случаях.

В городе введены жесткие карантинные меры, для оказания помощи в преодолении распространения вируса туда направлены дополнительные силы медиков из других районов страны, включая военный медперсонал.

Всего за время пандемии на материковой части Китая выявлено 163042 случая заражения COVID-19 и 4638 скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний.


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URL: https://www.vb.kg/416607
Теги:
Китай, COVID-19, COVID, новости мира, в мире
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