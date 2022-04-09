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Как живут осужденные женщины с детьми в колонии № 2, рассказали в СИН

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- Айжан Мамбеталиева
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Администрация учреждения в лице заместителя начальника, подполковника в/с М. Байсабаева, сообщает, что осужденные женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, проживают в изолированной части колонии, то есть отдельно от остальной массы осужденных. Помещение оснащено инвентарем и в целом необходимыми условиями проживания.

То есть:

  1. имеется кабинет врача-педиатра с медицинским инвентарем, включающим стол, стул, детские весы для взвешивания и осмотра;
  2. комнатой, в которой имеются: деревянные кровати, прикроватные тумбы, манежи деревянные, шкафы для хранения вещей;
  3. в игровой комнате имеются: застеленный ковёр,мягкая мебель, батут иразные игрушки для детей.
  4. в комнате для приема пищи имеются: кухонная мебель, горячая и холодная вода, стационарная плита, холодильник,приборы для приготовления и приема пищи;
  5. в душевой комнате имеются: ванна, индивидуальные тазы для купания детей и санузел;
  6. во дворе с западной стороны имеется детская площадка (песочница, качели, горка и различные игрушки).

Согласно постановления правительства "Об утверждении норм суточного довольствия осужденных к лишению свободы" (№42 от 08.02.2008 года), а также согласно приложения №9 к приказу министерства здравоохранения от 20.04.1993 года (№121/1-117 "Нормы суточного довольствия на одного ребенка"), беременным осужденным и кормящим матерям дополнительно выдаются продукты питания по норме 5 "В".

Ежемесячно осужденным женщинам выдаются и мыло-моющие средства. Приобретение подгузников для малышей не предусмотрено. Однако администрацией учреждения № 2 ведется работа с неравнодушными гражданами, которые могут оказать помощь по приобретению подгузников и предметов первой необходимости. В настоящее время осужденным женщинам, содержащимся в отдельном помещении с детьми, выдаются подгузники в ограниченном количестве с расчетом на всех детей по возрасту и размерам.

Здание для осужденных женщин с детьми изолировано (там стоит ограждение) и расположено оно в административной части учреждения, находясь под постоянным контролем сотрудников и круглосуточным видеонаблюдением для обеспечения безопасности, и пресечения любых посягательств со стороны других осужденных.


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URL: https://www.vb.kg/416610
Теги:
ГСИН, дети, тюрьма, женщины
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