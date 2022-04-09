Подписан указ о мерах по пресечению фактов незаконного захвата земель

Президент Садыр Жапаров подписал указ "О мерах по предупреждению и пресечению фактов незаконного самовольного захвата земель".

В последние годы кабинетом министров, местными государственными администрациями и органами местного самоуправления был принят ряд мер по упорядочению и правовому урегулированию ситуации с незаконным самовольным захватом земель и выделением земельных участков в целом.

Необходимо отметить, что, несмотря на проводимую государственными органами работу, в нарушение законов Кыргызской Республики продолжается практика самовольного захвата земельных участков, в том числе - земель сельскохозяйственного назначения, под индивидуальную жилищную застройку, а также самовольного увеличения своих отведенных земельных участков за счет территории улиц, зеленых насаждений, придомовых территорий, происходит самовольный захват земель организациями, учреждениями и предприятиями.

Распространенными случаями самовольного занятия земельных участков являются действия собственника или арендатора, которые направлены на расширение пределов своего участка путем необоснованного, самоуправного вынесения ограждения собственного участка за его законные границы, установленные в правоудостоверяющих документах на землю, устройство незаконных автопарковок (автостоянок) на землях общего пользования или земельных участках, принадлежащих собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общедо левой собственности, размещение гаражей, киосков, ларьков (нестационарных объектов), установка ограждений и т. п.

В целях предупреждения и пресечения самовольных захватов земель на территории республики, соблюдения законности и правопорядка, сохранения земли как природного объекта, основы жизни, развития и деятельности народа КР, а также защиты прав и законных интересов собственников земельных участков и землепользователей, в соответствии со статьями 16, 66, 71 Конституции КР постановляется:

1.Полномочным представителям президента в областях, главам местных государственных администраций, мэрам городов, главам айыл окмоту совместно с правоохранительными органами и уполномоченным органом в сфере надзора и контроля по вопросам соблюдения земельного и водного законодательства:

разработать и принять комплекс мер по предупреждению и пресечению фактов незаконного самовольного захвата земель; систематически проводить разъяснительную работу среди граждан о недопустимости самовольного захвата земель и о гражданской, административной и уголовной ответственности за данные противоправные действия; в целях исключения захватов земельных участков, участков под объектами капитального строительства, сооружениями, сведения о местоположении границ которых не внесены в государственный кадастр недвижимости, провести кадастровые работы по установлению границ земельных участков на местности; усилить контроль за рациональным и эффективным использованием земельных участков, выделяемых землепользователям для сельскохозяйственного производства, а также собственниками земель сельскохозяйственного назначения.

2.Министерству внутренних дел Кыргызской Республики:

усилить работу по обеспечению общественного правопорядка и принятию исчерпывающих мер по выявлению и пресечению фактов самовольного захвата земель и привлечению нарушителей к установленной законодательством КР ответственности; оперативно рассматривать факты незаконного захвата земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной и частной собственности, и активизировать профилактическую работу с лицами, причастными к данным противоправным действиям.

3.Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики оперативно рассматривать факты самовольного расширения отведенного или закрепленного земельного участка гражданами или юридическими лицами в соответствии с Кодексом КР о правонарушениях и Гражданским кодексом КР.