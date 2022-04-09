Погода
$ 86.37 - 87.37
€ 94.37 - 95.37

Подписан указ о мерах по пресечению фактов незаконного захвата земель

191  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров подписал указ "О мерах по предупреждению и пресечению фактов незаконного самовольного захвата земель".

В последние годы кабинетом министров, местными государственными администрациями и органами местного самоуправления был принят ряд мер по упорядочению и правовому урегулированию ситуации с незаконным самовольным захватом земель и выделением земельных участков в целом.

Необходимо отметить, что, несмотря на проводимую государственными органами работу, в нарушение законов Кыргызской Республики продолжается практика самовольного захвата земельных участков, в том числе - земель сельскохозяйственного назначения, под индивидуальную жилищную застройку, а также самовольного увеличения своих отведенных земельных участков за счет территории улиц, зеленых насаждений, придомовых территорий, происходит самовольный захват земель организациями, учреждениями и предприятиями.

Распространенными случаями самовольного занятия земельных участков являются действия собственника или арендатора, которые направлены на расширение пределов своего участка путем необоснованного, самоуправного вынесения ограждения собственного участка за его законные границы, установленные в правоудостоверяющих документах на землю, устройство незаконных автопарковок (автостоянок) на землях общего пользования или земельных участках, принадлежащих собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общедо левой собственности, размещение гаражей, киосков, ларьков (нестационарных объектов), установка ограждений и т. п.

В целях предупреждения и пресечения самовольных захватов земель на территории республики, соблюдения законности и правопорядка, сохранения земли как природного объекта, основы жизни, развития и деятельности народа КР, а также защиты прав и законных интересов собственников земельных участков и землепользователей, в соответствии со статьями 16, 66, 71 Конституции КР постановляется:

1.Полномочным представителям президента в областях, главам местных государственных администраций, мэрам городов, главам айыл окмоту совместно с правоохранительными органами и уполномоченным органом в сфере надзора и контроля по вопросам соблюдения земельного и водного законодательства:

  1. разработать и принять комплекс мер по предупреждению и пресечению фактов незаконного самовольного захвата земель;
  2. систематически проводить разъяснительную работу среди граждан о недопустимости самовольного захвата земель и о гражданской, административной и уголовной ответственности за данные противоправные действия;
  3. в целях исключения захватов земельных участков, участков под объектами капитального строительства, сооружениями, сведения о местоположении границ которых не внесены в государственный кадастр недвижимости, провести кадастровые работы по установлению границ земельных участков на местности;
  4. усилить контроль за рациональным и эффективным использованием земельных участков, выделяемых землепользователям для сельскохозяйственного производства, а также собственниками земель сельскохозяйственного назначения.

2.Министерству внутренних дел Кыргызской Республики:

  1. усилить работу по обеспечению общественного правопорядка и принятию исчерпывающих мер по выявлению и пресечению фактов самовольного захвата земель и привлечению нарушителей к установленной законодательством КР ответственности;
  2. оперативно рассматривать факты незаконного захвата земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной и частной собственности, и активизировать профилактическую работу с лицами, причастными к данным противоправным действиям.

3.Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики оперативно рассматривать факты самовольного расширения отведенного или закрепленного земельного участка гражданами или юридическими лицами в соответствии с Кодексом КР о правонарушениях и Гражданским кодексом КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416619
Теги:
закон, Конституция, президент, Кыргызстан, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  