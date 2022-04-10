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Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров принял участие в посадке деревьев

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- Айжан Мамбеталиева
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В Октябрьском и Первомайском районах столицы появилось порядка 812 молодых саженцев.

Посадки начались с раннего утра в парке имени Чолпонбая Тулебердиева. Там высадили 60 саженцев ясеня и клена, в парках Ынтымак 1, 2 и в парке Здоровья теперь обитают более 760 берез, сосен, катальп и лип. Такое видовое разнообразие поможет скорее озеленить новые парки столицы, а также сыграет большую роль в очищении воздуха.

На бульваре Эркиндик Первомайского района со стороны районной администрации было высажено дополнительно порядка 7000 штук живой изгороди от проспекта Чуй до улицы Московской.

Мэрия столицы благодарит за поддержку неравнодушных к озеленению города горожан и организации. Это большой вклад в развитие столицы и лучшее наследие для потомков.


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URL: https://www.vb.kg/416623
Теги:
мэрия, озеленение, Бишкек, мэр
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