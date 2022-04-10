Председатель кабмина ознакомился с деятельностью рыбных хозяйств

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки по Чуйской области ознакомился с деятельностью рыбных хозяйств, расположенных в Иссык-Атинском и Панфиловском районах.

Глава кабмина осмотрел инкубационный цех, бассейны по выращиванию мальков форели и другие части рыбного питомника.

Также ему продемонстрировали изготовленную из форели готовую продукцию.

В ходе ознакомления с работой рыбных хозяйств представители государственных органов и бизнеса обсудили проблемы и перспективы развития отечественной рыбной отрасли.

Производители рассказали о возникающих трудностях ведения бизнеса и способах их решения.

Акылбек Жапаров отметил важность разработки государственных программ по воссозданию поголовья местных видов рыб и восстановлению производства осетровой икры.

Одновременно с этим глава кабмина выразил поддержку проектам, предложенным представителями компании "Аква Сервис" по созданию центра аквакультуры, где будет проводиться обучение по ведению рыбного хозяйства и выращиванию осетровых в бассейне Токтогульского водохранилища в Джалал-Абадской области.