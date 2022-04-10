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Сотрудничество в области прав человека обсудили в Бишкеке

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- Жан Алиев
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Зампред кабмина Эдиль Байсалов и Верховный Комиссар УВКПЧ ООН Мишель Бачелет обсудили сотрудничество в области прав человека

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов в рамках рабочего визита в Женеву встретился с верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ ООН) Мишель Бачелет.

Собеседники обсудили актуальные вопросы сотрудничества КР с органами и механизмами ООН в области прав человека.

В беседе Эдиль Байсалов отметил, что Кыргызстан за годы независимости вырос в зрелого и ответственного участника международного сообщества и прошла большой путь в построении правового и демократического государства.

"Наш народ не терпит несправедливости и ставит свободу выше материальных ценностей. В результате нашей борьбы, мы смогли добиться проведения в стране честных и прозрачных выборов. Сегодня в Кыргызстане установлена демократическая и полностью легитимная власть, проводящая свою политику в интересах и при поддержке подавляющего большинства. Это и есть демократия",- сказал он.

Эдиль Байсалов также воспользовался возможностью, чтобы подробно привести разъяснения по некоторым вопросам текущей ситуации, вызывающим озабоченность международного правозащитного сообщества.

Со своей стороны Мишель Бачелет, в прошлом дважды занимавшая пост президента Чили, выразила готовность в продолжении поддержки поступательного укрепления механизмов и гарантий обеспечения прав человека в Кыргызстане. В частности, Мишель Бачелет выразила поддержку инициативе кабинета министров по повышению статуса института акыйкатчы и усиления гарантий независимости его деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/416629
Теги:
ООН, права человека, Кыргызстан, Эдиль Байсалов
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