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Дженнифер Лопес подтвердила помолвку с Беном Аффлеком

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- Жан Алиев
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Певица Дженнифер Лопес подтвердила помолвку с актером Беном Аффлеком, сообщает газета The Guardian со ссылкой на официальную рассылку певицы OnTheJLo.

В электронном письме она разместила видео, на котором она любуется большим обручальным кольцом с зеленым камнем на пальце. Затем камера показывает лицо певицы - она вытирает слезы и говорит: "Ты идеален".

Ранее певица была замечена с помолвочным кольцом с массивным бриллиантом на безымянном пальце левой руки. Однако Лопес повернула кольцо камнем внутрь, чтобы скрыть его от камер фотографов.

В недавней беседе с изданием People Лопес говорила, что была бы рада встретить старость вместе с Аффлеком. Она добавила, что рада использовать второй шанс в отношениях с ним.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались в 2000-х, актер сделал предложение, но свадьба не состоялась. В январе 2004 года стало известно, что пара распалась.

Впоследствии Бен Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер, у них трое детей. Дженнифер Лопес родила двойняшек в браке с музыкантом Марком Энтони. В конце 2020 года Аффлек расстался с последней избранницей - актрисой Аной де Армас, а Лопес весной этого года разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом.


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URL: https://www.vb.kg/416631
Теги:
шоу-бизнес, мировые новости, в мире
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